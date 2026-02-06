В "Дії" стартовала подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад - Свириденко
Киев • УНН
На портале "Дії" начата подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад. Выплаты за январь-март 2026 года будут начислены до конца этого месяца.
В пятницу стартовала подача заявок на портале "Дія" на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Сейчас в этих работах по всей стране задействованы более 40 тысяч специалистов — энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак
По ее словам, 20 тыс. грн будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года, а первые начисления будут осуществлены до конца этого месяца.
Правительство сделало процедуру максимально простой:
- списки подают предприятия через портал Дія с 6 по 15 число следующего месяца - работникам не нужно подаваться самостоятельно;
- о получении доплаты можно узнать из сообщения через Дію, оно поступит после 16 февраля. Также о включении в список можно узнать от работодателя.
- открывать новые счета не нужно - средства зачисляются на текущий счет работника.
Напомним
Как ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, работники энергетических компаний, ЖКХ и Укрзализныци, задействованные в аварийно-восстановительных работах, получат 20 тысяч гривен к зарплате. Выплаты продлятся с января по март, первые поступят в феврале.