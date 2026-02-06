$43.140.03
12:09 • 3090 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 13310 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 13341 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 16475 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 56399 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 51552 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40195 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52220 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 96039 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35629 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
В "Дії" стартовала подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад - Свириденко

Киев • УНН

 • 90 просмотра

На портале "Дії" начата подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад. Выплаты за январь-март 2026 года будут начислены до конца этого месяца.

В "Дії" стартовала подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад - Свириденко

В пятницу стартовала подача заявок на портале "Дія" на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Сейчас в этих работах по всей стране задействованы более 40 тысяч специалистов — энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак

- говорится в сообщении.

По ее словам, 20 тыс. грн будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года, а первые начисления будут осуществлены до конца этого месяца.

Правительство сделало процедуру максимально простой:

  • списки подают предприятия через портал Дія с 6 по 15 число следующего месяца - работникам не нужно подаваться самостоятельно;
    • о получении доплаты можно узнать из сообщения через Дію, оно поступит после 16 февраля. Также о включении в список можно узнать от работодателя.
      • открывать новые счета не нужно - средства зачисляются на текущий счет работника.

        Напомним

        Как ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, работники энергетических компаний, ЖКХ и Укрзализныци, задействованные в аварийно-восстановительных работах, получат 20 тысяч гривен к зарплате. Выплаты продлятся с января по март, первые поступят в феврале.

        Ольга Розгон

