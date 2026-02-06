$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 5788 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 11102 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 11921 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 11266 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 14750 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11255 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23783 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17291 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19956 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64735 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
У Києві понад 255 бригад працюють над поверненням світла й тепла, їх кількість збільшать - Шмигаль

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Києві понад 255 бригад працюють над поверненням світла та тепла, їх кількість буде збільшено. Особливу увагу приділяють будинкам з пошкодженими внутрішньобудинковими мережами.

У Києві понад 255 бригад працюють над поверненням світла й тепла, їх кількість збільшать - Шмигаль

У Києві над поверненням світла й тепла сьогодні працюють понад 255 бригад, ухвалено рішення збільшити їх кількість. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Провели засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Посадовці доповідали по графіках відновлення енергетичних об'єктів та ТЕЦ. Контролюємо процес на всіх етапах 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалили рішення збільшити їх кількість.

Особлива увага – найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж. За потреби до робіт залучаємо додатковий персонал. Вдячні всім хто і вдень, і вночі відновлює пошкоджені мережі 

- додав міністр.

У Києві понад 1,1 тис. будинків без опалення, їх мешканцям має бути надано більше допомоги - Зеленський06.02.26, 20:28 • 1308 переглядiв

Додамо

Крим того, Шмигаль нагадав, що у Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам  аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику. 

Також Україні надходить міжнародна гуманітарна допомога.

Лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуємо 22 потужних генератори з 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA 

- додав міністр.

Швеція вирішила виділити Україні 100 млн доларів енергетичної підтримки - Зеленський05.02.26, 19:20 • 3802 перегляди

За словами Шмигаля, триває робота над посиленням стійкості мобільного зв'язку. Залучаємо для цього додаткові потужності.

Наголосив на важливості прискорення цієї роботи. Люди повинні бути забезпечені зв'язком під час відключень 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

