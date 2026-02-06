У Києві понад 255 бригад працюють над поверненням світла й тепла, їх кількість збільшать - Шмигаль
Київ • УНН
У Києві понад 255 бригад працюють над поверненням світла та тепла, їх кількість буде збільшено. Особливу увагу приділяють будинкам з пошкодженими внутрішньобудинковими мережами.
У Києві над поверненням світла й тепла сьогодні працюють понад 255 бригад, ухвалено рішення збільшити їх кількість. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.
Провели засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Посадовці доповідали по графіках відновлення енергетичних об'єктів та ТЕЦ. Контролюємо процес на всіх етапах
За його словами, над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалили рішення збільшити їх кількість.
Особлива увага – найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж. За потреби до робіт залучаємо додатковий персонал. Вдячні всім хто і вдень, і вночі відновлює пошкоджені мережі
У Києві понад 1,1 тис. будинків без опалення, їх мешканцям має бути надано більше допомоги - Зеленський06.02.26, 20:28 • 1308 переглядiв
Додамо
Крим того, Шмигаль нагадав, що у Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику.
Також Україні надходить міжнародна гуманітарна допомога.
Лише за сьогодні передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуємо 22 потужних генератори з 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA
Швеція вирішила виділити Україні 100 млн доларів енергетичної підтримки - Зеленський05.02.26, 19:20 • 3802 перегляди
За словами Шмигаля, триває робота над посиленням стійкості мобільного зв'язку. Залучаємо для цього додаткові потужності.
Наголосив на важливості прискорення цієї роботи. Люди повинні бути забезпечені зв'язком під час відключень