Украинские воины отбили 212 атак россиян на всех направлениях фронта

Начались 1200-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений. Об этом в своей утренней сводке информирует Генеральный штаб ВС Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 07.06.2025, на российско-украинском фронте зафиксировано 212 боев.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 47 ракет, а также 57 авиаударов, в частности сбросил 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5866 обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3505 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Климентово, Угроиды Сумской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Каменское, Орехов, Новоандреевка, Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, один пункт управления, два склада боеприпасов, а также три другие важные объекты врага.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новомихайловка, Зеленая Долина, Грековка, Колодязи и в направлениях Новосергеевки, Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григоровки, Торского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Горехово, Надиевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Проминь, Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле, в направлении Дачного, Богатыря.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две бесплодные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 39 атак противника. Враг совершил 161 артиллерийский обстрел, из них четыре — из реактивных систем залпового огня. Также нанес семь авиационных ударов, во время которых сбросил 15 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1120 российских военных, 15 танков и один вертолет. Общие потери врага достигли почти миллиона человек.

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