Сибига на встрече с министрами иностранных дел Нордично-Балтийской восьмерки обсудил санкции против рф и энергетические потребности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с министрами иностранных дел Нордично-Балтийской восьмерки в Нью-Йорке. Они обсудили ряд вопросов, в частности усиление санкций против рф и энергетические потребности Украины. Об этом сообщили в МИД, пишет УНН.

Детали

Во время участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел совместную встречу с министрами северных и балтийских стран Европы - Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Он подчеркнул, что государства Нордично-Балтийской восьмерки предоставляют одну из крупнейших военных пособий среди партнеров Украины и поблагодарил их за решительную поддержку. Также министр сообщил о преступлениях российских оккупантов против украинцев, включая убийства, похищения, внесудебные казни и пытки пленных.

Справедливость является одним из важных пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Привлечение российских преступников к ответственности за их зверства является обязательным условием достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Я благодарен за все ваши усилия для этой цели и призываю усилить соответствующую совместную работу - сказал Сибига.

Министр иностранных дел Украины проинформировал коллег о ключевых энергетических потребностях страны перед зимним периодом. Министры Нордично-Балтийской восьмерки заверили в готовности оказать конкретную поддержку для усиления энергетической устойчивости Украины. Обсуждались также вопросы усиления санкций против россии, расширение коалиции в поддержку Формулы мира, двусторонние визиты и развитие политического диалога.

Стороны уделили внимание международным судебным процессам по ответственности россии за агрессию против Украины и договорились об активном участии стран Северной Европы и Балтии в этих инициативах. Также обсуждались важные вопросы для Украины, в частности отмена ограничений на использование дальнобойного оружия и вступление в ЕС и НАТО.

В конце встречи министры согласовали дальнейшие шаги развития формата сотрудничества между Украиной и Нордично-Балтийской восьмеркой и договорились о следующих встречах.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, где обсудили прогресс по Формуле мира и угрозы ударов по ядерной энергетической системе со стороны россии.

Сибига скоординировал с главой МИД Японии шаги по Формуле мира и помощи в энергетике