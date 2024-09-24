Сибіга обговорив з головою МЗС Бразилії Формулу миру та загрози підготовки росією ударів по ядерній енергосистемі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з бразильським колегою Мауро Вієйрою. Обговорили підтримку територіальної цілісності України, прогрес Формули миру та загрози ядерній енергетиці з боку росії.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою, де обговорили прогрес щодо Формули миру та загрози ударів по ядерній енергетичній системі з боку росії. Про це повідомив міністр у соцмережі X 24 вересня, пише УНН.
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"Під час нашої зустрічі я подякував міністру закордонних справ Мауро Вієйрі за підтвердження того, що Бразилія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - написав Сибіга.
Він зазначив, що поінформував Вієйру "щодо прогресу в реалізації Формули миру".
"Я також поінформував бразильського колегу про дані нашої розвідки щодо загрози підготовки росією ударів по ядерній енергетичній системі України. Це створює ризик ядерного інциденту. Я закликав Бразилію зробити все можливе задля уникнення такого сценарію", - вказав голова МЗС України.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з японською колегою Йоко Камікавою подальшу підтримку України та співпрацю між країнами. Сторони скоординували кроки щодо Формули миру, відновлення України, енергетичної допомоги.