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Сибига обсудил с главой МИД Бразилии Формулу мира и угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергосистеме

Сибига обсудил с главой МИД Бразилии Формулу мира и угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергосистеме

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 07:40  •  12783 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Обсудили поддержку территориальной целостности Украины, прогресс Формулы мира и угрозы ядерной энергетике со стороны России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, где обсудили прогресс по Формуле мира и угрозы ударов по ядерной энергетической системе со стороны россии. Об этом сообщил министр в соцсети X 24 сентября, пишет УНН.

Детали

"Во время нашей встречи я поблагодарил министра иностранных дел Мауро Виейру за подтверждение того, что Бразилия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Сибига.

Он отметил, что проинформировал Виейру "относительно прогресса в реализации Формулы мира".

"Я также проинформировал бразильского коллегу о данных нашей разведки относительно угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергетической системе Украины. Это создает риск ядерного инцидента. Я призвал Бразилию сделать все возможное во избежание такого сценария", - указал глава МИД Украины.

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с японской коллегой Йоко Камикава дальнейшую поддержку Украины и сотрудничество между странами. Стороны скоординировали шаги по Формуле мира, восстановлению Украины, энергетической помощи.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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