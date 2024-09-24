Сибига обсудил с главой МИД Бразилии Формулу мира и угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергосистеме

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, где обсудили прогресс по Формуле мира и угрозы ударов по ядерной энергетической системе со стороны россии. Об этом сообщил министр в соцсети X 24 сентября, пишет УНН.

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"Во время нашей встречи я поблагодарил министра иностранных дел Мауро Виейру за подтверждение того, что Бразилия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Сибига.

Он отметил, что проинформировал Виейру "относительно прогресса в реализации Формулы мира".

"Я также проинформировал бразильского коллегу о данных нашей разведки относительно угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергетической системе Украины. Это создает риск ядерного инцидента. Я призвал Бразилию сделать все возможное во избежание такого сценария", - указал глава МИД Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с японской коллегой Йоко Камикава дальнейшую поддержку Украины и сотрудничество между странами. Стороны скоординировали шаги по Формуле мира, восстановлению Украины, энергетической помощи.