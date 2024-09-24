Сибіга на зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки обговорив санкції проти рф та енергетичні потреби

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки у Нью-Йорку. Вони обговорили низку питань, зокрема посилення санкцій проти рф та енергетичні потреби України. Про це повідомили в МЗС, пише УНН.

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Під час участі у тижні високого рівня 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів спільну зустріч із міністрами північних і балтійських країн Європи - Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Він підкреслив, що держави Нордично-Балтійської вісімки надають одну з найбільших військових допомог серед партнерів України та подякував їм за рішучу підтримку. Також міністр повідомив про злочини російських окупантів проти українців, включаючи вбивства, викрадення, позасудові страти та катування полонених.

Справедливість є одним з важливих пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Притягнення російських злочинців до відповідальності за їхні звірства є обовʼязковою умовою досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Я вдячний за всі ваші зусилля задля цієї мети та закликаю посилити відповідну спільну роботу - сказав Сибіга.

Міністр закордонних справ України поінформував колег про ключові енергетичні потреби країни перед зимовим періодом. Міністри Нордично-Балтійської вісімки запевнили у готовності надати конкретну підтримку для посилення енергетичної стійкості України. Обговорювалися також питання посилення санкцій проти росії, розширення коаліції на підтримку Формули миру, двосторонні візити та розвиток політичного діалогу.

Сторони приділили увагу міжнародним судовим процесам щодо відповідальності росії за агресію проти України та домовилися про активну участь країн Північної Європи та Балтії в цих ініціативах. Також обговорювалися важливі питання для України, зокрема скасування обмежень на використання далекобійної зброї та вступ до ЄС і НАТО.

Наприкінці зустрічі міністри узгодили подальші кроки розвитку формату співпраці між Україною та Нордично-Балтійською вісімкою і домовилися про наступні зустрічі.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою, де обговорили прогрес щодо Формули миру та загрози ударів по ядерній енергетичній системі з боку росії.

Сибіга скоординував з головою МЗС Японії кроки щодо Формули миру та допомоги в енергетиці