российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые
Киев • УНН
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов восьми общин.
российские войска за прошедшие сутки обстреляли восемь громад Донецкой области. В результате вражеских атак ранения получили двое жителей Донетчины - в Авдеевке и Остром. Об этом сообщил в среду председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Покровский район. В Авдеевке ранен человек. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимильяновка, в Очеретинской - Новоселовка Первая. В Остром Кураховской громады ранен человек, поврежден дом
По его словам, в Краматорском районе Лиманская громада подверглась 27 обстрелам, обошлось без разрушений. Под вражеским огнем также были окрестности Константиновской громады.
Также в Бахмутском районе были зафиксированы одиночные обстрелы Торецкой и Часовоярской громад. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Федоровка. В Северске повреждены дом и 2 нежилых помещения.
"За сутки с линии фронта эвакуированы 53 человека, в том числе 11 детей", - добавил Филашкин.
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