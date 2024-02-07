російські війська обстріляли вісім громад Донеччини: є поранені
Київ • УНН
Двоє жителів Донецької області отримали поранення внаслідок російських обстрілів восьми громад.
російські війська минулої доби обстріляли вісім громад Донецької області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали двоє жителів Донеччини - в Авдіївці та Гострому. Про це повідомив у середу голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. У Гострому Курахівської громади поранено людину, пошкоджено будинок
За його словами, у Краматорському районі Лиманська громада зазнала 27 обстрілів, обійшлось без руйнувань. Під ворожим вогнем також були околиці Костянтинівської громади.
Також у Бахмутському районі були зафіксовані поодинокі обстріли Торецької і Часовоярської громад. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.
"За добу з лінії фронту евакуйовано 53 особи, у тому числі 11 дітей", - додав Філашкін.
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