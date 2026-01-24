"Ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол": Сибига отреагировал на ночной удар рф

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на ночную атаку россиян на города Украины, отметив, что ракеты российского диктатора владимира путина попали не только по украинцам, но и по столу переговоров. Об этом министр написал в Х, передает УНН.

Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была еще одна ночь российского террора. Цинично, путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в то время, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол. Два крупнейших города, Киев и Харьков, содрогнулись от громких взрывов. Были использованы десятки баллистических и воздушно-баллистических ракет, а также сотни дронов - сказал Сибига.

Детали

Он добавил, что основные цели россиян остались теми же: объекты энергетики и жилые районы.

"россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности. В Киеве погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения. В Харькове был поврежден роддом, общежитие для внутренне перемещенных лиц и больница, что привело к жертвам среди гражданского населения. Самый северный областной центр, Чернигов, после ударов остался без электроэнергии. Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала", - добавил Сибига.

Напомним

В ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на украинские города, применяя баллистическое вооружение, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Наибольшие разрушения получили Киев и Харьков, где враг целенаправленно бил по жилой застройке и критической энергетической инфраструктуре, что привело к пожарам и госпитализации десятков людей.

Россия ночью атаковала Украину 21 ракетой, в том числе двумя "Цирконами", и 375 дронами, из них сбито или подавлено 15 и 357 соответственно, информация по 4 вражеским ракетам уточняется.

В Киеве и Чернигове после ночной атаки РФ без света более 1,2 млн потребителей.