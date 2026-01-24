"Ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол": Сибига отреагировал на ночной удар рф

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 5414 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 15269 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 31070 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 31590 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 29090 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25758 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 48328 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 43668 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21377 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27939 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23 января, 23:49 • 11352 просмотра
170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"24 января, 00:10 • 10009 просмотра
"Шахеды" попали в жилые дома в Харькове: начались пожары, число раненых возросло до 11 человек24 января, 00:18 • 4008 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая24 января, 00:22 • 18956 просмотра
В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE24 января, 00:50 • 5406 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 48330 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 65925 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 84872 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 80367 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 81822 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Харьков
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 762 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 27130 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 26638 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 41031 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 56032 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Кх-59
Шахед-136

"Ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол": Сибига отреагировал на ночной удар рф

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ночная атака рф на украинские города, в частности Киев и Харьков, сорвала мирные переговоры в Абу-Даби. Российские ракеты попали не только по украинцам, но и по переговорному столу.

"Ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол": Сибига отреагировал на ночной удар рф

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на ночную атаку россиян на города Украины, отметив, что ракеты российского диктатора владимира путина попали не только по украинцам, но и по столу переговоров. Об этом министр написал в Х, передает УНН.

Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была еще одна ночь российского террора. Цинично, путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в то время, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол. Два крупнейших города, Киев и Харьков, содрогнулись от громких взрывов. Были использованы десятки баллистических и воздушно-баллистических ракет, а также сотни дронов

- сказал Сибига.

Детали

Он добавил, что основные цели россиян остались теми же: объекты энергетики и жилые районы.

"россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности. В Киеве погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения. В Харькове был поврежден роддом, общежитие для внутренне перемещенных лиц и больница, что привело к жертвам среди гражданского населения. Самый северный областной центр, Чернигов, после ударов остался без электроэнергии. Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала", - добавил Сибига.

Напомним

В ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на украинские города, применяя баллистическое вооружение, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Наибольшие разрушения получили Киев и Харьков, где враг целенаправленно бил по жилой застройке и критической энергетической инфраструктуре, что привело к пожарам и госпитализации десятков людей.

Россия ночью атаковала Украину 21 ракетой, в том числе двумя "Цирконами", и 375 дронами, из них сбито или подавлено 15 и 357 соответственно, информация по 4 вражеским ракетам уточняется.

В Киеве и Чернигове после ночной атаки РФ без света более 1,2 млн потребителей.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина
Чернигов
Киев
Харьков