"Ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл": Сибіга відреагував на нічний удар рф

рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 14986 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 30822 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 31355 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 28903 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25693 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 48012 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 43326 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21342 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
23 січня, 12:48 • 27901 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Популярнi новини
Зимова стихія в Азії: Щонайменше 20 людей загинули через снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані23 січня, 23:31 • 5716 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23 січня, 23:49 • 11217 перегляди
170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"24 січня, 00:10 • 9758 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 18826 перегляди
У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE24 січня, 00:50 • 5156 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 48012 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 65720 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04 • 84729 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 80226 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 81690 перегляди
"Ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл": Сибіга відреагував на нічний удар рф

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нічна атака РФ на українські міста, зокрема Київ та Харків, зірвала мирні переговори в Абу-Дабі. Російські ракети влучили не лише по українцях, а й по переговорному столу.

"Ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл": Сибіга відреагував на нічний удар рф

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку росіян на міста України, зазначивши, що ракети російського диктатора володимира путіна влучили не лише по українцях, а й по столу переговорів. Про це міністр написав в Х, передає УНН.

Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була ще одна ніч російського терору. Цинічно, путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той час, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл. Два найбільші міста, Київ і Харків, здригнулися від гучних вибухів. Було використано десятки балістичних і повітряно-балістичних ракет, а також сотні дронів

- сказав Сибіга.

Деталі

Він додав, що основні цілі росіян залишилися тими самими: об'єкти енергетики та житлові райони.

"росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи військові злочини та злочини проти людяності. У Києві загинула одна людина і щонайменше четверо отримали поранення. У Харкові було пошкоджено пологовий будинок, гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб та лікарню, що спричинило жертви серед цивільного населення. Найпівнічніший обласний центр, Чернігів, після ударів залишився без електроенергії. Цей варварський напад ще раз доводить, що місце путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - додав Сибіга.

Нагадаємо

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українські міста, застосовуючи балістичне озброєння, крилаті ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Київ та Харків, де ворог цілеспрямовано бив по житловій забудові та критичній енергетичній інфраструктурі, що призвело до пожеж та госпіталізації десятків людей.

росія вночі атакувала Україну 21 ракетою, у тому числі двома "Цирконами", та 375 дронами, з них збито або придушено 15 та 357 відповідно, інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

У Києві і Чернігові після нічної атаки рф без світла понад 1,2 млн споживачів.

Павло Башинський

