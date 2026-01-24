"Ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл": Сибіга відреагував на нічний удар рф

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку росіян на міста України, зазначивши, що ракети російського диктатора володимира путіна влучили не лише по українцях, а й по столу переговорів. Про це міністр написав в Х, передає УНН.

Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була ще одна ніч російського терору. Цинічно, путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той час, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл. Два найбільші міста, Київ і Харків, здригнулися від гучних вибухів. Було використано десятки балістичних і повітряно-балістичних ракет, а також сотні дронів - сказав Сибіга.

Деталі

Він додав, що основні цілі росіян залишилися тими самими: об'єкти енергетики та житлові райони.

"росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи військові злочини та злочини проти людяності. У Києві загинула одна людина і щонайменше четверо отримали поранення. У Харкові було пошкоджено пологовий будинок, гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб та лікарню, що спричинило жертви серед цивільного населення. Найпівнічніший обласний центр, Чернігів, після ударів залишився без електроенергії. Цей варварський напад ще раз доводить, що місце путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - додав Сибіга.

Нагадаємо

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українські міста, застосовуючи балістичне озброєння, крилаті ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Київ та Харків, де ворог цілеспрямовано бив по житловій забудові та критичній енергетичній інфраструктурі, що призвело до пожеж та госпіталізації десятків людей.

росія вночі атакувала Україну 21 ракетою, у тому числі двома "Цирконами", та 375 дронами, з них збито або придушено 15 та 357 відповідно, інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

У Києві і Чернігові після нічної атаки рф без світла понад 1,2 млн споживачів.