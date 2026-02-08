Признание любой страной в ходе мирного урегулирования суверенитета РФ над Крымом или Донбассом будет юридически недействительным - Сибига

Украина сосредоточена на получении западных гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии после вступления в силу прекращения огня. Однако, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, решение любой страны в ходе мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом или Донбассом будет «юридически недействительным», передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

США, по словам Сибиги, подтвердили Украине свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе; тогда они предоставят «поддержку» безопасности для поддержания мирного соглашения, хотя американских войск на местах в Украине не будет.

«Лично я на этом этапе не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом – и они уже в этом процессе. Это огромное, огромное достижение», – сказал он.

В заявлении, опубликованном после встречи «коалиции желающих» в Париже в прошлом месяце, говорится, что союзники будут участвовать в предложенном механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США. Официальные лица заявили, что это, вероятно, будет включать дроны, сенсоры и спутники, а не американские войска.

Министр иностранных дел заявил, что некоторые другие страны, помимо Великобритании и Франции, которые уже публично взяли на себя обязательства, подтвердили свою готовность направить войска в Украину в качестве сил сдерживания, но он отказался назвать их.

Помимо «наземного контингента», Сибига сказал, что должен быть механизм, подобный статье пятой соглашения альянса НАТО, которая классифицирует нападение на одно государство-член как нападение на всех. По его словам, предложенное Украиной членство в Европейском Союзе также обеспечит дополнительный элемент безопасности.

Зеленский заявил, что Украина хочет присоединиться к блоку из 27 стран до 2027 года, что потребует значительных реформ и законодательства.

Добавим

В субботу Зеленский выразил обеспокоенность по поводу двусторонних переговоров между Россией и США, которые, по его словам, включали предложение Москвы об инвестициях в размере 12 триллионов долларов. Сибига сказал, что некоторые из этих обсуждений могут повлиять на суверенитет или безопасность Украины, и Киев не поддержит никаких таких соглашений, заключенных без этого.

Он также заявил, что решение любой страны в ходе мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом или Донбассом, восточным промышленным центром Украины, будет «юридически недействительным».

«Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права», – сказал Сибига. «Это не касается Украины. Это вопрос принципа».

