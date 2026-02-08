Визнання будь-якої країни в ході мирного врегулювання суверенітету рф над Кримом чи Донбасом буде юридично недійсним - Сибіга

Україна зосереджена на отриманні західних гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії після набрання чинності припинення вогню. Проте, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, рішення будь-якої країни в ході мирного врегулювання визнати суверенітет росії над Кримом чи Донбасом, буде "юридично недійсним", передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

США, за словами Сибіги, підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі; тоді вони нададуть "підтримку" безпеки для підтримки мирної угоди, хоча американських військ на місцях в Україні не буде.

"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців... Ми повинні мати їх поруч – і вони вже в цьому процесі. Це величезне, величезне досягнення", – сказав він.

У заяві, опублікованій після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі минулого місяця, йдеться, що союзники братимуть участь у запропонованому механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США. Офіційні особи заявили, що це, ймовірно, включатиме дрони, сенсори та супутники, а не американські війська.

Міністр закордонних справ заявив, що деякі інші країни, окрім Великої Британії та Франції, які вже публічно взяли на себе зобов'язання, підтвердили свою готовність направити війська до України як сили стримування, але він відмовився назвати їх.

Окрім "наземного контингенту", Сибіга сказав, що має бути механізм, подібний до статті п'ятої угоди альянсу НАТО, яка класифікує напад на одну державу-члена як напад на всіх. За його словами, запропоноване Україною членство в Європейському Союзі також забезпечить додатковий елемент безпеки.

Зеленський заявив, що Україна хоче приєднатися до блоку з 27 країн до 2027 року, що вимагатиме значних реформ та законодавства.

Тільки Трамп може зупинити війну рф проти України - Сибіга

Додамо

У суботу Зеленський висловив стурбованість щодо двосторонніх переговорів між росією та США, які, за його словами, включали пропозицію москви щодо інвестицій у розмірі 12 трильйонів доларів. Сибіга сказав, що деякі з цих обговорень можуть вплинути на суверенітет чи безпеку України, і Київ не підтримає жодних таких угод, укладених без цього.

Він також заявив, що рішення будь-якої країни в ході мирного врегулювання визнати суверенітет росії над Кримом чи Донбасом, східним промисловим центром України, буде "юридично недійсним".

"Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права", – сказав Сибіга. "Це не стосується України. Це питання принципу".

Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським