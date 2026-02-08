Визнання будь-якої країни в ході мирного врегулювання суверенітету рф над Кримом чи Донбасом буде юридично недійсним - Сибіга

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:37 • 904 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 3818 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 10269 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 13257 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 14471 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 11973 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10632 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23455 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37206 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35438 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 13264 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 9790 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 7006 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 5658 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 6888 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 21799 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 43208 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 62651 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 56528 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 57401 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Джеффрі Епштайн
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 21620 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 35757 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 37532 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 46208 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 49008 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen

Визнання будь-якої країни в ході мирного врегулювання суверенітету рф над Кримом чи Донбасом буде юридично недійсним - Сибіга

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Україна прагне отримати західні гарантії безпеки для стримування майбутньої агресії рф. Разом з тим у МЗС наголошують, що будь-яке визнання суверенітету росії над Кримом чи Донбасом буде юридично недійсним.

Визнання будь-якої країни в ході мирного врегулювання суверенітету рф над Кримом чи Донбасом буде юридично недійсним - Сибіга

Україна зосереджена на отриманні західних гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії після набрання чинності припинення вогню. Проте, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, рішення будь-якої країни в ході мирного врегулювання визнати суверенітет росії над Кримом чи Донбасом, буде "юридично недійсним", передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

США, за словами Сибіги, підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі; тоді вони нададуть "підтримку" безпеки для підтримки мирної угоди, хоча американських військ на місцях в Україні не буде.

"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців... Ми повинні мати їх поруч – і вони вже в цьому процесі. Це величезне, величезне досягнення", – сказав він.

У заяві, опублікованій після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі минулого місяця, йдеться, що союзники братимуть участь у запропонованому механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США. Офіційні особи заявили, що це, ймовірно, включатиме дрони, сенсори та супутники, а не американські війська.

Міністр закордонних справ заявив, що деякі інші країни, окрім Великої Британії та Франції, які вже публічно взяли на себе зобов'язання, підтвердили свою готовність направити війська до України як сили стримування, але він відмовився назвати їх.

Окрім "наземного контингенту", Сибіга сказав, що має бути механізм, подібний до статті п'ятої угоди альянсу НАТО, яка класифікує напад на одну державу-члена як напад на всіх. За його словами, запропоноване Україною членство в Європейському Союзі також забезпечить додатковий елемент безпеки.

Зеленський заявив, що Україна хоче приєднатися до блоку з 27 країн до 2027 року, що вимагатиме значних реформ та законодавства.

Тільки Трамп може зупинити війну рф проти України - Сибіга08.02.26, 19:25 • 786 переглядiв

Додамо

У суботу Зеленський висловив стурбованість щодо двосторонніх переговорів між росією та США, які, за його словами, включали пропозицію москви щодо інвестицій у розмірі 12 трильйонів доларів. Сибіга сказав, що деякі з цих обговорень можуть вплинути на суверенітет чи безпеку України, і Київ не підтримає жодних таких угод, укладених без цього.

Він також заявив, що рішення будь-якої країни в ході мирного врегулювання визнати суверенітет росії над Кримом чи Донбасом, східним промисловим центром України, буде "юридично недійсним".

"Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права", – сказав Сибіга. "Це не стосується України. Це питання принципу".

Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським07.02.26, 14:21 • 7908 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Конгрес США
Reuters
НАТО
Європейський Союз
Париж
Франція
Велика Британія
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна