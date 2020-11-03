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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политический кризис в Украине и теракт в Вене – главные события ночи

Политический кризис в Украине и теракт в Вене – главные события ночи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Конституционного суда Александра Тупицкого уйти в отставку из-за политического кризиса в стране. В Вене у синагоги произошла перестрелка, есть погибшие и раненые. Об этих и других новостях вечера и ночи в обзоре УНН.

Политический кризис в Украине из-за решения КСУ

Президент Владимир Зеленский встречался с главой Конституционного суда Александром Тупицким и очертил ему “красные линии”. Глава государства заявил, что не боится политического кризиса из-за действий судей КСУ.

Зеленский считает, что либеральный выход для судей Конституционного суда на сегодня — это уйти в отставку, “тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей КСУ обновленного состава”. Он лично призвал главу Конституционного суда Александра Тупицкого уволиться с должности.

По оценке руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, ряд решений КСУ спровоцировали политический кризис в Украине, а ситуация требует жестких решений. По его словам, Зеленский “в очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине”.

В то же время Президент Украины заявил, что из-за решения Конституционного суда обо лжи в электронных декларациях не может быть и речи о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Вечером в понедельник Зеленский принял участие в заседании фракции “Слуга народа” в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного суда. Во время заседания Глава государства призвал фракцию поддержать досрочное прекращении полномочий действующего состава КСУ. Он сообщил, что не будет отзывать законопроект об обновлении Конституционного суда Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии “Слуга народа”.

Теракт возле синагоги в Вене

В столице Австрии в результате стрельбы вблизи Большой венской синагоги погибло два человека, не менее 15 получили ранения. По данным СМИ, в Вене возле синагоги террорист взорвал “пояс смертника”.

Канцлер Австрии Курц назвал стрельбу в центре Вены терактом. Сейчас в Австрии продолжается контртеррористическая операция, полиция усилила меры безопасности в стране и на границах.

О своей солидарности с австрийцами после серии терактов в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в столице Австрии.

Землетрясение в Турции

Количество погибших во время землетрясения, произошедшего 30 октября на западе Турции, возросло до 98 человек, еще 994 человека получили ранения. Турецкие спасатели уже разобрали завалы 12 из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в 5 домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксовали на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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