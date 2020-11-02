Президент поставив “Слуг народу” перед вибором: КСУ або народ

“За словами Президента, якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів”, — інформують у пресслужбі.

Повідомляється, що, зі слів Зеленського, неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

“Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді”, — сказав Президент.

Глава держави зауважив, що в такому разі будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним і не матиме сили.

“Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду”, — наголосив Зеленський.

Також Президент закликав народних депутатів бути відповідальними під час голосування за проект державного бюджету на 2021 рік та зазначив, що держбюджет має бути ухвалений вчасно.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного Суду України написали заяву до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо тиску на них.

Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.