Президент поставил "Слуг народа" перед выбором: КСУ или народ

"По словам Президента, если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров", - информируют в пресс-служба.

Сообщается, что, по словам Зеленского, невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона в этом будет абсурдным и не будет иметь силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда", - подчеркнул Зеленский.

Также Президент призвал народных депутатов быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021 и отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.

Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них.

Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.