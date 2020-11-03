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Політична криза в Україні та теракт у Відні – головні події ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького піти у відставку через політичну кризу в країні. У Відні біля синагоги сталася стрілянина, є загиблі та поранені. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.

Політична криза в Україні через рішення КСУ

Президент Володимир Зеленський зустрічався з головою Конституційного суду Олександром Тупицьким і окреслив йому “червоні лінії”. Глава держави заявив, що не боїться політичної кризи через дії суддів КСУ.

Зеленський вважає, що найліберальніший вихід для суддів Конституційного суду на сьогодні — це піти у відставку, «тоді у них є чесний, справедливий шанс стати суддею КСУ оновленого складу». Він особисто закликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького звільнитися з посади.

За оцінкою керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, ряд рішень КСУ спровокували політичну кризу в Україні, а ситуація вимагає жорстких рішень. За його словами, Зеленський “у черговий раз довів, що саме він є головним борцем із корупцією в Україні”.

Водночас Президент України заявив, що через рішення Конституційного суду щодо брехні в е-деклараціях не може бути і мови про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Ввечері понеділка Зеленський взяв участь у засіданні фракції “Слуга народу” у Верховній Раді та обговорив з народними депутатами необхідність перезавантаження Конституційного суду. Під час засідання Глава держави закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КС. Він повідомив, що не буде відкликати законопроект про оновлення Конституційного суду України. 

Президент Володимир Зеленський зазначив, що готовий розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії “Слуга народу”.

Теракт біля синагоги у Відні

У столиці Австрії в результаті стрілянини поблизу Великої віденської синагоги загинуло двоє людей, не менше 15 отримали поранення. За даними ЗМІ, у Відні біля синагоги терорист підірвав “пояс смертника”.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину в центрі Відня терактом. Наразі в Австрії триває контртерористична операція, поліція посилила заходи безпеки у країні та на кордонах.

Про свою солідарність з австрійцями після серії терактів в НіцціЛіоніАвіньйоні та Парижі заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у столиці Австрії.

Землетрус в Туреччині

Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 30 жовтня на заході Туреччині, зросла до 98 осіб, ще 994 людини отримала поранення. Турецькі рятувальники вже розібрали завали 12 з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у 5 будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.

Землетрус магнітудою 6,6 зафіксували на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.

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