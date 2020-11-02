Зеленський особисто закликав голову КСУ Тупицького піти у відставку

“Що стосується того, який інший шлях, іноді буває так, що вихід неочікуваний. Ми говоримо про ті чи інші речі, але є інший ще план. Але мені здається, що сьогодні ми говоримо в принципі про одну особу — про голову КСУ Тупицького. Я не хочу образити його, але якщо в нього є і залишилась хоч якась гідність, у нього є сім’я, і є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, які бачать реакцію політиків, які бачать реакцію Президента, мені здається, щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як приймати той чи інший закон, він повинен просто піти у відставку”, — заявив Президент.

З його слів, після цього можна буде спокійно перейти до оновлення складу Конституційного суду.

Нагадаємо, раніше голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не піде у відставку на вимогу “тієї чи іншої особи”.