Зеленский лично призвал главу КСУ Тупицкого уйти в отставку

“Что касается того, какой другой путь, иногда бывает так, что выход неожиданный. Мы говорим о тех или иных вещах, но есть другой еще план. Но мне кажется, что сегодня мы говорим в принципе об одном лице — о главе КСУ Тупицком. Я не хочу обидеть его, но если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, у него есть семья, и есть рядом люди, которые видят реакцию общества, которые видят реакцию политиков, которые видят реакцию Президента, мне кажется, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку”, — заявил Президент.

По его словам, после этого можно будет спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда.

Напомним, ранее председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не уйдет в отставку по требованию “того или иного лица”.