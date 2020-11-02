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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64081 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116983 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94530 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100326 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103344 просмотра

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Зеленский лично призвал главу КСУ Тупицкого уйти в отставку

Зеленский лично призвал главу КСУ Тупицкого уйти в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен уйти в отставку. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

“Что касается того, какой другой путь, иногда бывает так, что выход неожиданный. Мы говорим о тех или иных вещах, но есть другой еще план. Но мне кажется, что сегодня мы говорим в принципе об одном лице — о главе КСУ Тупицком. Я не хочу обидеть его, но если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, у него есть семья, и есть рядом люди, которые видят реакцию общества, которые видят реакцию политиков, которые видят реакцию Президента, мне кажется, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку”, — заявил Президент.

По его словам, после этого можно будет спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда.

Напомним, ранее председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не уйдет в отставку по требованию “того или иного лица”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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