Голова КСУ заявив, що не піде у відставку

“Такої вимоги, щоб я подав у відставку, я не чув. Вона, якщо таки є, вона повинна бути мотивованою, щоб я розумів, розібрався, і суд розумів що проблема у мені. Тоді ми це вирішимо, об’єктивно, на спеціальному засіданні КСУ. А я дав присягу народу України, питання таке. Мова ж іде про інше — про скасування всього складу КСУ... А такого питання поки не виникало. Якщо буде такий ультиматум, я вас запрошу, ми обговоримо це питання. А на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюсь цього робити”, — сказав голова КСУ.

Нагадаємо, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.



Проект закону “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” зареєстровано на сайті ВРУ.

Додамо, згідно з Конституцією України, ні парламент, ні Президент не мають права відправляти у відставку суддів КСУ, якщо ті не порушили присягу, їх здоров’я дозволяє їм працювати на займаній посаді, суддя КСУ не досяг семидесятирічного віку, проти судді немає обвинувального вироку та в разі, якщо суддя не припиняв громадянства України.