Председатель КСУ заявил, что не уйдет в отставку

“Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Оно, если же есть, оно должна быть мотивированным, чтобы я понимал, разобрался, и суд понимал что проблема во мне. Тогда мы это решим, объективно, на специальном заседании КСУ. А я дал присягу народу Украины, вопрос такой. Речь ведь идет о другом — об отмене всего состава КСУ... А такого вопроса пока не возникало. Если будет такой ультиматум, я вас приглашу, мы обсудим этот вопрос. А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать”, — сказал председатель КСУ.

Напомним, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.



Проект закона “О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства” зарегистрирован на сайте ВРУ.

Добавим, согласно Конституции Украины, ни парламент, ни Президент не имеют права отправлять в отставку судей КСУ, если те не нарушили присягу, их здоровье позволяет им работать на занимаемой должности, судья КСУ не достиг семидесятилетнего возраста, против судьи нет обвинительного приговора и в случае, если судья не прекращал гражданства Украины.