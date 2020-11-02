Зеленський не виключив розпуску парламенту і назвав умову

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський готовий розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії “Слуга народу”. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” заявив, передає УНН.

“Я вважаю, у нас багато нестабільних речей у державі є, і через коронавірус, і через Донбас, і через економіку. Чи готовий я розпустити Раду? Я хочу, щоб цей парламент працював на державу, від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Тому, якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а, перш за все, у „Слуг народу“... вони повинні розуміти відповідальність. І якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не розпустить парламент, поки він буде голосувати за важливі законопроекти та не будуть лобіювати інтереси олігархів.

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