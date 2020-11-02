Зеленский не исключил роспуска парламента и назвал условие

"Я считаю, у нас много нестабильных вещей в государстве, и из-за коронавируса, и из-за Донбасса, и из-за экономики. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, от реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому, если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а, прежде всего, у "Слуг народа" ... они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем", - сказал Глава государства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не распустит парламент, пока он будет голосовать за важные законопроекты но не будут лоббировать интересы олигархов.