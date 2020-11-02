Зеленский не исключил роспуска парламента и назвал условие

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41695 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64028 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112487 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99550 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116971 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100326 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103344 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Зеленский не исключил роспуска парламента и назвал условие

Зеленский не исключил роспуска парламента и назвал условие

Киев  •  УНН

 • 22787 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии "Слуга народа". Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" заявил, передает УНН.

"Я считаю, у нас много нестабильных вещей в государстве, и из-за коронавируса, и из-за Донбасса, и из-за экономики. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, от реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому, если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а, прежде всего, у "Слуг народа" ... они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем", - сказал Глава государства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не распустит парламент, пока он будет голосовать за важные законопроекты но не будут лоббировать интересы олигархов.

Украинские Национальные Новости

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