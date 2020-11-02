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Ряд рішень КСУ спровокували політичну кризу в Україні — Єрмак

Ряд рішень КСУ спровокували політичну кризу в Україні — Єрмак

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ряд рішень Конституційного суду спровокували політичну кризу в Україні, а ситуація вимагає жорстких рішень. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

“Безумовно, зараз маємо класичну політичну кризу, яка спровокована цілим рядом рішень Конституційного суду і ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп. Так, ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи — основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя”, — написав Єрмак.

За його словами, Президент Володимир Зеленський “зайняв вкрай виразну і сильну позицію”, та у “черговий раз довів, що саме він є головним борцем із корупцією в Україні”.

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“Неочевидним позитивним наслідком кризи є те, що навколо захисту антикорупційної системи наразі об’єдналися усі її ланки, всі антикорупційні органи”, — зазначив Єрмак.

Він додав, що Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі.

“Україна ніколи, підкреслюю, ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик. Україна завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції”, — підкреслив голова Офісу Президента України.

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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий. 29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. 29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді та обговорив з народними депутатами необхідність перезавантаження Конституційного суду.

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