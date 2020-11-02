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Ряд решений КСУ спровоцировали политический кризис в Украине — Ермак

Ряд решений КСУ спровоцировали политический кризис в Украине — Ермак

Киев  •  УНН

 • 21205 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ряд решений Конституционного суда спровоцировали политический кризис в Украине, а ситуация требует жестких решений. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

“Безусловно, сейчас имеем классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп. Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы — основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия”, — написал Ермак.

По его словам, Президент Владимир Зеленский “занял крайне выразительную и сильную позицию”, и в “очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине”.

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“Неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все ее звенья, все антикоррупционные органы”, — отметил Ермак.

Он добавил, что Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме.

“Украина никогда, подчеркиваю, никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам. Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции”, — подчеркнул глава Офиса Президента Украины.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт. 29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. 29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного суда.

Украинские Национальные Новости

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