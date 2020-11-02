Зеленський про рішення КСУ: ми отримали сигнал від МВФ, що ніякої місії можна не очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через рішення Конституційного суду України не може бути і мови про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
“Після їх рішення, що ми отримали — ми отримали багато сигналів одразу від наших західних партнерів, ми отримали сигнал від МВФ, що ніякої співпраці не може бути, ніякої місії можете не очікувати. Якщо не буде місії — у нас буде, і у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо говорити через кризу світову, кризу в економіці, пов’язану з коронавірусом”, — заявив Президент.
Тому, з його слів, Україні потрібна допомога партнерів.
“Такий самий сигнал ми отримали від Світового банку, від ЄБРР, від всіх послів “Великої сімки”, — додав він.
Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планували обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.