Зеленский о решении КСУ: мы получили сигнал от МВФ, никакой миссии можно не ожидать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Из-за решения Конституционного суда Украины не может быть и речи о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
"После их решения, мы получили - мы получили много сигналов сразу от наших западных партнеров, мы получили сигнал от МВФ, что никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать. Если не будет миссии - у нас будет, и у нас есть дыра в бюджете, о которой мы все можем говорить из-за кризиса мирового, кризис в экономике, связанного с коронавирусом", - заявил Президент.
Поэтому, по его словам, Украине нужна помощь партнеров.
"Такой же сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов "Большой семерки", - добавил он.
Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.