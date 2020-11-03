В результаті теракту в Відні двоє убитих і не менше 15 поранених

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столиці Австрії в результаті стрілянини поблизу Великої віденської синагоги загинуло двоє людей, не менше 15 отримали поранення. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Відзначається, що стрілянина в центрі Відня почалася в понеділок близько 20:00 за місцевим часом. Кілька людей, озброєних гвинтівками, стріляли в шести різних місцях на вулиці поблизу віденської синагоги. В результаті стрілянини було вбито одну людину, безліч важко поранено, серед них співробітник поліції. Поліцейські застрелили одного з тих, хто відкрив стрілянину.

За даними представника охорони здоров’я Відня, в лікарні потрапили 15 осіб з пораненнями.

Австрійська поліція продовжує пошук інших нападників.

“Ми як і раніше в бою з передбачуваним терористами”, — заявив глава МВС Австрії Карл Нехаммер.

За його словами, на свободі можуть перебувати кілька важко озброєних злочинців. Жителів Відня просять уникати публічних місць.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину в центрі Відня, в результаті якої є вбиті і поранені, терактом.

“Наша поліція рішуче виступить проти злочинців, які вчинили цей огидний терористичний напад”, — заявив канцлер в своєму Twitter.

Свою солідарність з австрійцями висловив президент Франції Еммануель Макрон.

“Ми, французи, повністю поділяємо жах і горе австрійців після нападу в Відні. Після Франції напад скоєно на дружню країну. Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким вони мають справу. Ми не відступимо”, — йдеться в заяві Макрона в Twitter.

Як повідомляв УНН, у Відні біля синагоги терорист підірвав “пояс смертника”.

Нагадаємо, 31 жовтня в грецькій православній церкві у французському Ліоні невідомий влаштував стрілянину, поранення отримав священик. Нападника затримали в той же день, але потім відпустили.

У Франції 29 та 30 жовтня сталася серія терористичних атак в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собору Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. Атаки сталися після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним ісламом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті.

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