В результате теракта в Вене двое убитых и не менее 15 раненых

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В столице Австрии в результате стрельбы вблизи Большой венской синагоги погибли два человека, не менее 15 получили ранения. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Отмечается, что стрельба в центре Вены началась в понедельник около 20:00 по местному времени. Несколько человек, вооруженных винтовками, стреляли в шести разных местах на улице поблизости венской синагоги. В результате стрельбы был убит один человек, множество тяжело ранено, среди них сотрудник полиции. Полицейские застрелили одного из тех, кто открыл стрельбу.

По данным представителя здравоохранения Вены, в больницы поступили 15 человек с ранениями.

Австрийская полиция продолжает поиск остальных нападавших.

“Мы по-прежнему в бою с предполагаемым террористами”, — заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, на свободе могут находиться несколько тяжело вооруженных преступников. Жителей Вены просят избегать публичных мест.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены, в результате которой есть убитые и раненые, терактом.

“Наша полиция решительно выступит против преступников, совершивших это отвратительное террористическое нападение”, — заявил канцлер в своем Twitter.

Свою солидарность с австрийцами выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

“Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападение совершено на дружественную страну. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем они имеют дело. Мы не отступим”, — говорится в заявлении Макрона в Twitter.

Как сообщал УНН, в Вене возле синагоги террорист подорвал “пояс смертника”.

Напомним, 31 октября в греческой православной церкви во французском Лионе неизвестный устроил стрельбу, ранения получил священник. Нападающего задержали в тот же день, но потом отпустили.

Во Франции 29 и 30 октября произошла серия террористических атак в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать. Атаки произошли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным исламом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.

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