Во Франции отпустили задержанного за стрельбу у церкви в Лионе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во Франции сегодня вечером отпустили из-под ареста мужчину, задержанного полицией в связи со стрельбой возле греческой православной церкви в Лионе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в органах юстиции, передает УНН.
Отмечается, что оснований, чтобы вести в отношении задержанного расследование, не было. Кроме того, состояние здоровья задержанного не позволяет держать его под арестом.
Напомним, 31 октября в греческой православной церкви в Лионе неизвестный устроил стрельбу, ранения получил священник. Нападающего задержали в тот же день.
Как сообщал УНН, во Франции 29 и 30 октября произошла серия террористических атак в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать. Атаки произошли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным исламом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.
После заявлений французского лидера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Он обвинил европейские страны в “фашистской ментальности” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Затем призвал турок отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику. После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана.