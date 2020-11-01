У Франції відпустили затриманого за стрілянину біля церкви в Ліоні

Зазначається, що підстав, щоб вести щодо затриманого розслідування, не було. Крім того, стан здоров'я затриманого не дозволяє тримати його під арештом.

Нагадаємо, 31 жовтня у грецькій православній церкві в Ліоні невідомий влаштував стрілянину, поранення отримав священник. Нападника затримали того ж дня.

Як повідомляв УНН, у Франції 29 і 30 жовтня сталася серія терористичних атак в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. Атаки сталися після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним ісламом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті.

Після заяв французького лідера президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець через ісламофобію. Він звинуватив європейські країни в “фашистській ментальності” і лицемірстві, згадавши карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo. Потім закликав турків відмовитися від французьких товарів і порадив Макрону перевірити психіку. Після цього Charlie Hebdo випустив карикатуру на Ердогана.