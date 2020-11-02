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В Вене возле синагоги террорист подорвал “пояс смертника”

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Австрии группа неизвестных намеревались совершить теракт в Большой венской синагоге, но им помешал охранник. Об этом сообщает Kronen Zeitung, передает УНН.

По данным СМИ, возле синагоги завязалась перестрелка, охранник получил крайне тяжелые ранения, от которых скончался. Стрелявшим удалось скрыться. Австрийская полиция сообщила о крупномасштабной операции и нескольких пострадавших. Один из террористов привел в действие “пояс смертника”. За его сообщниками ведется погоня.

Полиция попросила население избегать больших участков в этом районе. По предварительной информации, в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения.

По данным Министерства внутренних дел Австрии, по крайней мере, один преступник был задержан. По всей видимости, был ранен и серьезно ранен сотрудник полиции.

Vienna police urge people to stay away from all public places and public transport after gunfire erupts in the city https://t.co/ywNnwg3XAE

— BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Gute Nacht #Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/OAL5zmGLdZ

— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020

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