В Вене возле синагоги террорист подорвал “пояс смертника”

По данным СМИ, возле синагоги завязалась перестрелка, охранник получил крайне тяжелые ранения, от которых скончался. Стрелявшим удалось скрыться. Австрийская полиция сообщила о крупномасштабной операции и нескольких пострадавших. Один из террористов привел в действие “пояс смертника”. За его сообщниками ведется погоня.

Полиция попросила население избегать больших участков в этом районе. По предварительной информации, в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения.

По данным Министерства внутренних дел Австрии, по крайней мере, один преступник был задержан. По всей видимости, был ранен и серьезно ранен сотрудник полиции.

Vienna police urge people to stay away from all public places and public transport after gunfire erupts in the city https://t.co/ywNnwg3XAE

— BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Gute Nacht #Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/OAL5zmGLdZ

— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020