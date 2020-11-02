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У Відні біля синагоги терорист підірвав “пояс смертника”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Австрії група невідомих мали намір здійснити теракт в Великий віденської синагозі, але їм завадив охоронець. Про це повідомляє Kronen Zeitung, передає УНН.

За даними ЗМІ, біля синагоги зав’язалася перестрілка, охоронець отримав вкрай важкі поранення, від яких помер. Стрілявшим вдалося втекти. Австрійська поліція повідомила про великомасштабну операцію і декількох постраждалих. Один з терористів підірвав “пояс смертника”. За його спільниками ведеться гонитва.

Поліція попросила населення уникати великих ділянок в цьому районі. За попередньою інформацією, в результаті нападу кілька людей загинули і отримали численні поранення.

За даними Міністерства внутрішніх справ Австрії, щонайменше один злочинець був затриманий. Вірогідно, він був поранений і серйозно поранений співробітник поліції.

Vienna police urge people to stay away from all public places and public transport after gunfire erupts in the city https://t.co/ywNnwg3XAE

— BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Gute Nacht #Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/OAL5zmGLdZ

— Georgia_HGrabar (@ GHG19hr) November 2, 2020

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