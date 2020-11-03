У Туреччині кількість загиблих при землетрусі зросла до 98 людей

“За отриманою інформацією, загинули 98 людей. З 994 потерпілих наших громадян 847 виписані, лікування 147 громадян триває”, — вказали в агентстві.

Зазначається, що в Ізмірі пошуково-рятувальні роботи були завершені в 12 з 17 будівель, роботи ще тривають в 5 будівлях.

За словами представника AFAD Ісмаїла Чатакли, заповнюваність наметів, встановлених для потерпілих від землетрусу, становить 65%.

Як повідомляв УНН, стихійне лихо сталося 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції. Раніше повідомлялось про 92 загиблих, 962 потерпілих.