В Турции число погибших при землетрясении возросло до 98 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Турции по состоянию на вторник количество погибших при землетрясении возросло до 98 человек. Об этом сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
“По полученной информации, погибли 98 человек. Из 994 пострадавших наших граждан 847 выписаны, лечение 147 граждан продолжается”, — указали в агентстве.
Отмечается, что в Измире поисково-спасательные работы были завершены в 12 из 17 зданий, работы еще продолжаются в 5 зданиях.
По словам представителя AFAD Исмаила Чатаклы, заполняемость палаток, установленных для пострадавших от землетрясения, составляет 65%.
Как сообщал УНН, стихийное бедствие произошло 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции. Ранее сообщалось о 92 погибших, 962 пострадавших.