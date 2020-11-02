Зеленський про суддів КСУ: вони мають зробити висновки і піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найліберальніший вихід для суддів Конституційного суду на сьогодні — це піти у відставку. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
“Я вважаю, щоб вийти з цього конституційного колапсу і вже на державницькому рівні — державницького колапсу, я вважаю, що, в принципі, найліберальніший вихід, якщо судді бачать довіру людей, бачать реакцію Президента, парламентарів, суспільства і наших західних партнерів — вони мають зробити висновки і піти у відставку”, — наголосив Зеленський.
З його слів, у КСУ були судді, які не підтримали резонансне рішення.
“Я вважаю, що навіть вони мають піти у відставку. Тоді у них є чесний, справедливий шанс стати суддєю КСУ оновленого складу”, — додав він.
Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планували обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.