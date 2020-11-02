Зеленский о судьях КСУ: они должны сделать выводы и уйти в отставку

"Я считаю, чтобы выйти из этого конституционного коллапса и уже на государственном уровне - государственного коллапса, я считаю, что, в принципе, либеральный выход, если судьи видят доверие людей, видят реакцию Президента, парламентариев, общества и наших западных партнеров - они должны сделать выводы и уйти в отставку", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в КСУ были судьи, которые не поддержали резонансное решение.

"Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей КСУ обновленного состава", - добавил он.

Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.