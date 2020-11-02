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Я окреслив Голові КСУ “червоні лінії” - Президент

Я окреслив Голові КСУ “червоні лінії” - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрічався з головою КСУ Олександром Тупицьким і окреслив йому “червоні лінії”. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

“Що стосується політичної кризи - я цього не боюсь. Я робив як Президент, захищаючи державу Україна”, — сказав Президент.

З його слів, Зеленський нікого з цих суддів “півтора року не знав, не бачив, не знав їх прізвищ”.

“Я спілкувався тільки з головою КСУ, якому я сказав: "Є червоні лінії для українського суспільства. Якщо ми не хочемо повернутись на 10 років назад через ваші рішення, є червоні лінії — це ВАКС, земельна реформа, — це наші зобов’язання перед державою Україна, це те що ми обіцяли, я обіцяв, як Президент, ми обіцяли як партія. І ми це робили”, — зазначив Голова держави.

Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планували обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.

Українські Національні Новини

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