Я очертил Председателю КСУ "красные линии" - Президент

"Что касается политического кризиса - я этого не боюсь. Я делал как Президент, защищая государство Украина", - сказал Президент.

По его словам, Зеленский никого из этих судей "полтора года не знал, не видел, не знал их фамилий".

"Я общался только с головой КСУ, которому я сказал: "Есть красные линии для украинского общества. Если мы не хотим вернуться на 10 лет назад из-за ваших решений, есть красные линии - это ВАКС, земельная реформа - это наши обязательства перед государством Украина, это то, что мы обещали, я обещал, как Президент, мы обещали как партия. И мы это делали", - отметил Глава государства.

Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.