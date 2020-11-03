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Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у Відні

Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у Відні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час теракту у столиці Австрії. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

“У цей спробуючий час Україна виступає за Австрію. Я висловлюю співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні”, — написав Зеленський.

Як повідомляв УНН, у столиці Австрії в результаті стрілянини поблизу Великої віденської синагоги загинуло двоє людей, не менше 15 отримали поранення. Раніше повідомлялось, що у Відні біля синагоги терорист підірвав “пояс смертника”.

Нагадаємо, 31 жовтня в грецькій православній церкві у французському Ліоні невідомий влаштував стрілянину, поранення отримав священик. Нападника затримали в той же день, але потім відпустили.

У Франції 29 та 30 жовтня сталася серія терористичних атак в НіцціЛіоніАвіньйоні та Парижі. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собору Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. Атаки сталися після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним ісламом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

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