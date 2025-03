Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене

“В это время испытаний Украина выступает за Австрию. Я выражаю соболезнования пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене”, — написал Зеленский.

Как сообщал УНН, в столице Австрии в результате стрельбы вблизи Большой венской синагоги погибло два человека, не менее 15 получили ранения. Ранее сообщалось, что в Вене у синагоги террорист взорвал “пояс смертника”.

Напомним, 31 октября в греческой православной церкви в французском Лионе неизвестный устроил стрельбу, ранения получил священник. Нападающего задержали в тот же день, но потом отпустили.

Во Франции 29 и 30 октября произошла серия террористических атак в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек возле собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать. Атаки произошли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным исламом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.

