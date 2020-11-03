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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене

Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене

Киев  •  УНН

 • 31643 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в столице Австрии. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“В это время испытаний Украина выступает за Австрию. Я выражаю соболезнования пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене”, — написал Зеленский.

Как сообщал УНН, в столице Австрии в результате стрельбы вблизи Большой венской синагоги погибло два человека, не менее 15 получили ранения. Ранее сообщалось, что в Вене у синагоги террорист взорвал “пояс смертника”.

Напомним, 31 октября в греческой православной церкви в французском Лионе неизвестный устроил стрельбу, ранения получил священник. Нападающего задержали в тот же день, но потом отпустили.

Во Франции 29 и 30 октября произошла серия террористических атак в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек возле собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать. Атаки произошли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным исламом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria . My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

Украинские Национальные Новости

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