Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых
Киев • УНН
В результате агрессии оккупантов по Циркунов на Харьковщине 4 человека получили ранения.
В результате террористического удара по Циркунов, что на Харьковщине, четверо местных жителей получили ранения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Харьковской области прогремел взрыв.
В Харькове прогремел взрыв26 нояб. 2024, 20:35 • 45680 просмотров