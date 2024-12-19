Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

В результате террористического удара по Циркунов, что на Харьковщине, четверо местных жителей получили ранения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения - заявил председатель ОВА.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харьковской области прогремел взрыв.

В Харькове прогремел взрыв