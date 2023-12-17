Под Купянском враг пытался прорвать оборону украинских войск с помощью авиации - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Украины по результатам 662 суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства, передает УНН.

Детали

В течение суток состоялось 54 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определены подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Волфино, Грабовское, Запселье Сумской области; Волчанск, Волчанские Хутора, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 6 атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Звановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника вблизи Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В частности, отбито 15 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Дарьевка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Ольговки Херсонской области.

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Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.