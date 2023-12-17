За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов

С 11 по 17 декабря Силы обороны уничтожили 7250 оккупантов, а также более 300 единиц военной техники. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в период с 11 по 17 декабря ВСУ уничтожили 7250 оккупантов декабря ВСУ уничтожили 7250 оккупантов, 103 танка, 4 системы ППЛ, 163 боевых бронированных машин, 142 БпЛА, 73 артсистемы, 4 РСЗО, 143 единиц автомобильной техники и цистерн, а также 32 единицы специальной техники (РЛС, РЭБ, инженерная техника и т.д.).

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 346 070 человек, 5739 танки и сотен единиц другой военной техники.