Почти 15 тыс. работников получат доплаты за восстановление критической инфраструктуры после атак рф в феврале

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Более 14,8 тысяч специалистов получат выплаты за восстановление инфраструктуры после обстрелов. Правительство расширило перечень получателей помощи через портал Дія.

Более 14,8 тысяч работников получат доплаты за восстановление критической инфраструктуры после российских обстрелов в феврале, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Как сообщили в ведомстве, завершился период приема заявок на начисление доплат работникам, непосредственно участвовавшим в восстановлении энергетической и другой критической инфраструктуры после российских обстрелов. Подача заявок продолжалась до 15 марта включительно.

За февраль 2026 года 14 806 работников подали заявления на получение доплаты за участие в аварийно-восстановительных работах после российских обстрелов.

Доплата составляет 20 000 гривен и предусмотрена для работников предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и АО "Украинская железная дорога", независимо от формы собственности. Это ремонтные бригады, бригадиры, инженеры и другие специалисты, которые работают в сложных условиях, чтобы как можно быстрее восстановить работу критически важных систем 

- говорится в сообщении.

В то же время программа уже показала результат: за январь выплаты получили 12,3 тысячи работников ремонтных бригад. Для реализации инициативы Правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета.

В ведомстве напомнили, что программа действует в период январь - март 2026 года и призвана поддержать тех, кто ежедневно восстанавливает жизненно важную инфраструктуру украинских городов и общин.

Средства перечисляются на текущие счета без открытия новых счетов - не позднее конца месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

В "Дії" стартовала подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад - Свириденко06.02.26, 15:55 • 2909 просмотров

Добавим

Кроме того, 16 марта Правительство усовершенствовало механизм предоставления государственной помощи работникам, выполняющим аварийно-восстановительные работы после повреждений критической инфраструктуры. А именно, расширило круг получателей государственной помощи. В него включили работников, на которых официально возложены функции руководителей аварийных бригад во время выполнения восстановительных работ.

Также помощь смогут получать работники предприятий других отраслей, если они были официально командированы или направлены на аварийно-восстановительные работы по обращению областных или Киевской городской военных администраций.

Изменения также предусматривают возможность уточнения перечней предприятий и работников, которые были привлечены к аварийно-восстановительным работам, но по определенным причинам не попали в списки в установленные сроки. Подача таких данных будет осуществляться через портал "Дія".

