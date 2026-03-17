Майже 15 тис. працівників отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури після атак рф у лютому

Понад 14,8 тисяч працівників отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури після російських обстрілів у лютому, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

Як повідомили у відомстві, завершився період прийому заявок на нарахування доплат працівникам, які безпосередньо брали участь у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури після російських обстрілів. Подання заявок тривало до 15 березня включно.

За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів.

Доплата становить 20 000 гривень і передбачена для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ "Українська залізниця", незалежно від форми власності. Це ремонтні бригади, бригадири, інженери та інші спеціалісти, які працюють у складних умовах, щоб якнайшвидше відновити роботу критично важливих систем - йдеться у повідомленні.

Водночас програма вже показала результат: за січень виплати отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи Уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

У відомстві нагадали, що програма діє у період січень - березень 2026 року та покликана підтримати тих, хто щодня відновлює життєво важливу інфраструктуру українських міст і громад.

Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків- не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

Додамо

Крім того, 16 березня Уряд удосконалив механізм надання державної допомоги працівникам, які виконують аварійно-відновлювальні роботи після пошкоджень критичної інфраструктури. А саме, розширив коло отримувачів державної допомоги. До нього включили працівників, на яких офіційно покладені функції керівників аварійних бригад під час виконання відновлювальних робіт.

Також допомогу зможуть отримувати працівники підприємств інших галузей, якщо їх було офіційно відряджено або направлено на аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних чи Київської міської військових адміністрацій.

Зміни також передбачають можливість уточнення переліків підприємств і працівників, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт, але з певних причин не потрапили до списків у встановлені строки. Подання таких даних здійснюватиметься через портал "Дія".