ukenru
Ексклюзив
13:37 • 3024 перегляди
13:00 • 8440 перегляди
Ексклюзив
12:18 • 10306 перегляди
Ексклюзив
11:42 • 16438 перегляди
Ексклюзив
11:29 • 12870 перегляди
Ексклюзив
10:34 • 12131 перегляди
17 березня, 07:54 • 16876 перегляди
16 березня, 17:55 • 32735 перегляди
16 березня, 17:43 • 50913 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 36305 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.3м/с
50%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Село
Реклама
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

Майже 15 тис. працівників отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури після атак рф у лютому

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Понад 14,8 тисяч працівників отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури після російських обстрілів у лютому, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

Як повідомили у відомстві, завершився період прийому заявок на нарахування доплат працівникам, які безпосередньо брали участь у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури після російських обстрілів. Подання заявок тривало до 15 березня включно.

За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів.

Доплата становить 20 000 гривень і передбачена для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ "Українська залізниця", незалежно від форми власності. Це ремонтні бригади, бригадири, інженери та інші спеціалісти, які працюють у складних умовах, щоб якнайшвидше відновити роботу критично важливих систем 

- йдеться у повідомленні.

Водночас програма вже показала результат: за січень виплати отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи Уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

У відомстві нагадали, що програма діє у період січень - березень 2026 року та покликана підтримати тих, хто щодня відновлює життєво важливу інфраструктуру українських міст і громад.

Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків- не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

В "Дії" стартувала подача заявок на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад - Свириденко06.02.26, 15:55 • 2909 переглядiв

Додамо

Крім того, 16 березня Уряд удосконалив механізм надання державної допомоги працівникам, які виконують аварійно-відновлювальні роботи після пошкоджень критичної інфраструктури. А саме, розширив коло отримувачів державної допомоги. До нього включили працівників, на яких офіційно покладені функції керівників аварійних бригад під час виконання відновлювальних робіт.

Також допомогу зможуть отримувати працівники підприємств інших галузей, якщо їх було офіційно відряджено або направлено на аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних чи Київської міської військових адміністрацій.

Зміни також передбачають можливість уточнення переліків підприємств і працівників, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт, але з певних причин не потрапили до списків у встановлені строки. Подання таких даних здійснюватиметься через портал "Дія".

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дія (сервіс)
Українська залізниця
Міністерство енергетики України