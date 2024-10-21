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Пидласа о заявлениях Орбана заблокировать предоставление Украине 35 млрд евро: это был политический фарс

Пидласа о заявлениях Орбана заблокировать предоставление Украине 35 млрд евро: это был политический фарс

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 08:35  •  6513 просмотра

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Роксолана Пидласа объяснила, что Орбан не мог заблокировать предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС. Для выделения средств нужно лишь простое большинство голосов в Совете ЕС, а не единогласное решение.

Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что он заблокирует предоставление Украине 35 млрд евро - это был откровенно политический фарс, он не имел такой возможности. Ведь для выделения средств нужно было лишь простое большинство голосов во время голосования в Совете ЕС. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Для Украины - это будет безвозвратная помощь. То есть Украина не будет погашать этот кредит в 50 млрд евро, которые поступят в Украину. Они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Большая часть замороженных активов российского Центрального банка находятся в Европейском Союзе, в Бельгии и эти средства генерируют по последним данным от 4 до 5 млрд евро ежегодно. За счет этих средств ЕС предлагает, как себе этот заем в 35 млрд евро, так и другим странам, которые будут участвовать в механизме помощи Украине, в частности США

- рассказала Пидласа.

Она отметила, что для США важно, чтобы российские активы были заморожены по крайней мере на 3 года, потому что сейчас каждые 6 месяцев Совет ЕС продлевает заморозку и каждый раз Венгрия может применить право вето, что создает для США большую неопределенность.

«И вот здесь сейчас, когда Еврокомиссия предложила Совету ЕС продлить заморозку активов до 3 лет, Орбан (премьер Венгрии - ред.) снова применил право вето. Поэтому, когда он говорил, что он заблокирует предоставление Украине 35 млрд евро - это был откровенно политический фарс, он не имел такой возможности. Для выделения 35 млрд евро нужно было лишь простое большинство голосов во время голосования в Совете ЕС, а вот для заморозки нужно единогласное решение», - пояснила Пидласа.

Пидласа также сообщила, что сейчас идет речь о том, что все же США поровну поделят с ЕС свой вклад даже, если не будет трехлетней заморозки.

«Когда мы говорим о 50 млрд долл. для Украины, то эти 50 млрд долл. - это максимум. То есть если США предоставляют 20 млрд долл., то ЕС снижает свой вклад с 35 млрд евро - это 39 млрд, если в долларах, также до 20 млрд долл., а еще 10 млрд долл. предоставляют другие страны G7 - это Великобритания, Канада и Япония», - сказала Пидласа.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против РФ, которые необходимы для развертывания 50 млрд долларов кредита для Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что 35 млрд евро специальной финансовой помощи Украине за счет использования замороженных российских активов, которые согласовали постоянные представители государств-членов Европейского Союза, должны быть доступны для Украины уже в конце этого года.

14 октября сообщалось, что Депутаты Европейского парламента по вопросам торговли одобрили пакет финансовой помощи для поддержки Украины, включая исключительный заем макрофинансовой помощи (МФП) на сумму до 35 миллиардов евро.

Добавим

Согласно плану G7, непредвиденная прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы денег, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эта прибыль больше не будет доступна, Западу придется платить по счетам.

Изначально предполагалось, что ЕС и США внесут вклад в кредит равными частями по 18 млрд евро (20 млрд долларов США) каждый, но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 млрд евро.

Вклад блока может быть сокращен, если США, Канада, Великобритания и Япония в конечном итоге дадут большие обещания. Австралия, которая не входит в G7, также может сделать свой вклад.

Еврокомиссия подает в суд на Венгрию: что известно3 октября 2024, 19:03 • 17363 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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