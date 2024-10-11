Шмигаль про погодження надання Україні 35 млрд євро за рахунок використання заморожених активів рф: мають бути доступні вже наприкінці року

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9204 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 20387 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 36262 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49843 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83965 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67568 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79585 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94239 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87470 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180555 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11576 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7144 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8844 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6394 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 5578 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 36276 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180559 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336168 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270023 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 902 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3024 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49851 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18832 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23955 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Шмигаль про погодження надання Україні 35 млрд євро за рахунок використання заморожених активів рф: мають бути доступні вже наприкінці року

Київ • УНН

 • 42505 перегляди

Постпреди ЄС погодили надання Україні 35 млрд євро з заморожених російських активів. За словами прем'єра Шмигаля, кошти мають бути доступні вже наприкінці 2024 року.

Шмигаль про погодження надання Україні 35 млрд євро за рахунок використання заморожених активів рф: мають бути доступні вже наприкінці року

35 млрд євро спеціальної фінансової допомоги Україні за рахунок використання заморожених російських активів, які погодили постійні представники держав-членів Європейського Союзу, мають бути доступні для України вже наприкінці цього року.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Шмигаль нагадав, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні спеціальної фінансової допомоги на 35 млрд євро за рахунок використання заморожених російських активів.

Це велика перемога України, над якою ми працювали більше 2 років. Я вдячний нашим європейським партнерам за це справедливе та сміливе рішення. Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить його вже найближчим часом. Кошти мають бути доступні для України вже наприкінці цього року, що дозволить нашому Уряду повною мірою профінансувати пріоритетні видатки вже спочатку 2025 фінансового року

- повідомив Шмигаль.

Доповнення

Народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що 50 млрд дол. кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на 2 роки, тому що ці гроші фактично "одноразові" й прийдуть, імовірно, у 2025 році.

Нових схожих домовленостей на майбутнє немає. Якщо витратити більшу частину за один рік, то у 2026  році Україна може зустрітися з проблемою фінансування невійськових видатків. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Рада Європейського Союзу
Роксолана Підласа
Європейський Союз
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94