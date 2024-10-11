Шмигаль про погодження надання Україні 35 млрд євро за рахунок використання заморожених активів рф: мають бути доступні вже наприкінці року
Київ • УНН
Постпреди ЄС погодили надання Україні 35 млрд євро з заморожених російських активів. За словами прем'єра Шмигаля, кошти мають бути доступні вже наприкінці 2024 року.
35 млрд євро спеціальної фінансової допомоги Україні за рахунок використання заморожених російських активів, які погодили постійні представники держав-членів Європейського Союзу, мають бути доступні для України вже наприкінці цього року.
Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Шмигаль нагадав, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні спеціальної фінансової допомоги на 35 млрд євро за рахунок використання заморожених російських активів.
Це велика перемога України, над якою ми працювали більше 2 років. Я вдячний нашим європейським партнерам за це справедливе та сміливе рішення. Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить його вже найближчим часом. Кошти мають бути доступні для України вже наприкінці цього року, що дозволить нашому Уряду повною мірою профінансувати пріоритетні видатки вже спочатку 2025 фінансового року
Доповнення
Народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що 50 млрд дол. кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на 2 роки, тому що ці гроші фактично "одноразові" й прийдуть, імовірно, у 2025 році.
Нових схожих домовленостей на майбутнє немає. Якщо витратити більшу частину за один рік, то у 2026 році Україна може зустрітися з проблемою фінансування невійськових видатків.