Рада ЄС схвалила 35 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Рада ЄС затвердила макрофінансову допомогу Україні на 35 мільярдів євро. Про це повідомляє Рада Європейського Союзу, передає УНН.

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Рада ЄС оголосила про досягнення угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні, що включає виняткову позику макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро. Цей пакет також передбачає новий кредитний механізм, який допоможе Україні виконувати зобов'язання перед країнами G7.

Фінансова допомога спрямована на термінове задоволення зростаючих потреб України у фінансуванні на фоні посилення російської агресії. В рамках ініціативи "Надзвичайні позики прискорення надходжень для України" погашення виняткової позики та двосторонніх позик буде забезпечено за рахунок надходжень, отриманих від заморожених російських активів.

Механізм позики передбачає виділення коштів, які можуть включати добровільні внески від держав-членів ЄС та третіх країн, щоб допомогти Україні в обслуговуванні та погашенні позик.

Країни ЄС схвалили кредит у розмірі 35 млрд євро для України з використанням заморожених активів рф - ЗМІ