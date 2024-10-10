Совет ЕС одобрил 35 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
Киев • УНН
Совет ЕС утвердил пакет финансовой помощи Украине на 35 млрд евро. Средства направлены на срочные потребности Украины, а погашение займа будет обеспечиваться за счет замороженных российских активов.
Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине на 35 миллиардов евро. Об этом сообщает Совет Европейского Союза, передает УНН.
Детали
Совет ЕС объявил о достижении соглашения по пакету финансовой помощи Украине, включающему исключительный заем макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро. Этот пакет также предусматривает новый кредитный механизм, который поможет Украине выполнять обязательства перед странами G7.
Финансовая помощь направлена на срочное удовлетворение растущих потребностей Украины в финансировании на фоне усиления российской агрессии. В рамках инициативы "Чрезвычайные займы ускорения поступлений для Украины" погашение исключительного займа и двусторонних займов будет обеспечено за счет поступлений, полученных от замороженных российских активов.
Механизм займа предусматривает выделение средств, которые могут включать добровольные взносы от государств-членов ЕС и третьих стран, чтобы помочь Украине в обслуживании и погашении займов.
Страны ЕС одобрили кредит в размере 35 млрд евро для Украины с использованием замороженных активов рф - СМИ9 октября 2024, 17:16 • 13736 просмотров