Совет ЕС одобрил 35 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине на 35 миллиардов евро. Об этом сообщает Совет Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Совет ЕС объявил о достижении соглашения по пакету финансовой помощи Украине, включающему исключительный заем макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро. Этот пакет также предусматривает новый кредитный механизм, который поможет Украине выполнять обязательства перед странами G7.

Финансовая помощь направлена на срочное удовлетворение растущих потребностей Украины в финансировании на фоне усиления российской агрессии. В рамках инициативы "Чрезвычайные займы ускорения поступлений для Украины" погашение исключительного займа и двусторонних займов будет обеспечено за счет поступлений, полученных от замороженных российских активов.

Механизм займа предусматривает выделение средств, которые могут включать добровольные взносы от государств-членов ЕС и третьих стран, чтобы помочь Украине в обслуживании и погашении займов.

Страны ЕС одобрили кредит в размере 35 млрд евро для Украины с использованием замороженных активов рф - СМИ